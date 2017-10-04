Усманов опроверг слухи о продаже своей доли в «Арсенале» Кронке

Российский бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал слух, согласно которому американский предприниматель Стэн Кронке сделал ему предложение о покупке доли в лондонском «Арсенале» на сумму £ 525 млн (примерно € 592 млн).

«В последние дни появились слухи относительно возможного предложения по моей 30-процентной доле в «Арсенале». Могу понять беспокойство, которое эти слухи вызывают у фанатов. В свете этого я хотел бы пояснить, что не веду никаких переговоров с г-ном Кронке о продаже. Моя заинтересованность в «Арсенале» с самого начала была долгосрочной, и моё намерение заключалось в том, чтобы покупать дополнительные акции, если они станут доступными. Это я и сделал, купив долю моего делового партнёра Фархада Мошири и увеличив свой пакет акций с 15% до 30%. Также я делал предложение о покупке доли мажоритарного акционера. Это предложение остаётся в силе и сегодня.

Я всегда был и буду оставаться ярым болельщиком «Арсенала» и считаю, что моя 30-процентная доля является важным аспектом в защите интересов болельщиков клуба. Мои взгляды отличаются от взглядов мажоритарного акционера, я бы использовал другой подход к достижению успеха. Хотел бы заверить фанатов в том, что я открыт для различных вариантов — конструктивного партнёрства с мажоритарным акционером, покупки его доли в одиночку или в консорциуме, а если появится сторона, которая разделит мою позицию по развитию клуба, я могу рассмотреть вопрос о продаже доли", — цитирует Усманова АР.