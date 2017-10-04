Пике и Рамос хотят запустить европейский аналог сайта The Players’ Tribune

Защитник «Барселоны» Херард Пике намерен запустить сайт Power to the Players вместе с коллегой по амплуа, Серхио Рамосом, выступающим за «Реал», сообщает Marca.

По данным источника, сайт задумывается как европейский аналог The Players’ Tribune – популярнейшего североамериканского портала, на котором публикуются тексты профессиональных спортсменов.

Накануне Пике во время общения с журналистами заявил следующее: «Много лжи и разговоров было обо мне и Рамосе, но мы очень близки и очень хорошо ладим. Мы даже планируем стать партнерами по бизнесу».