Инвесторов «Милана» могут заставить вернуть стране около € 200 млн

Китайское правительство может заставить миланских инвесторов вернуть около € 200 млн стране. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Libero.

Функционер Ли Йонхон приобрёл «Милан», взяв кредит у американского хедж-фонда Elliott Management для завершения сделки. Одна из причин – сложности перемещения средств из Китая.

16 октября коммунистическая партия проведёт конгресс, где предположительно будут объявлены новые ограничения на иностранные инвестиции. Нововведения не коснутся «Интера», но затронут «Милан». Около € 200 млн, которые были инвестированы фондами Huarong и Haixia, могут быть возвращены в Китай.