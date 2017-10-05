Матч звёзд мирового футбола в Тбилиси собрал $ 163 тыс.

При поддержке Банка ВТБ (Грузия) на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси состоялся благотворительный матч «Мировые звёзды для Грузии», в котором сыграли команда, состоявшая из бывших одноклубников экс-защитника «Милана» Кахи Каладзе («GFF-11»), и команда других известных в прошлом игроков («WORLD 11»).



Для участия в матче в Тбилиси прибыли такие звёзды мирового футбола, как: Франческо Тотти, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Санетти, Звонимир Бобан, Сержиньо, Паоло Мальдини, Лука Тони, Эрнан Креспо, Венсан Кандела, Марек Янкуловски, Алессандро Костакурта, Деметрио Альбертини, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Оддо, Марко Дельвеккио, Себастьян Фрей, Анджело Ди Ливио, Кристиан Аббьяти, Себастьяно Росси, Джузеппе Фавалли, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Ибраим Ба, Пьетро Верховод и другие.

Вся прибыль от матча, которая составила 403 тыс. лари ($ 163,1 тыс.) будет направлена на восстановление сгоревшего леса в Боржомском ущелье Грузии. Сильным пожаром в августе 2017 года было уничтожено более 100 гектаров лесного массива. Матч завершился со счётом 6:5 в пользу команды «WORLD 11».