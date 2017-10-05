100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Матч звёзд мирового футбола в Тбилиси собрал $ 163 тыс.

5 октября 2017, четверг. 18:32 Бизнес

При поддержке Банка ВТБ (Грузия) на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси состоялся благотворительный матч «Мировые звёзды для Грузии», в котором сыграли команда, состоявшая из бывших одноклубников экс-защитника «Милана» Кахи Каладзе («GFF-11»), и команда других известных в прошлом игроков («WORLD 11»).

Для участия в матче в Тбилиси прибыли такие звёзды мирового футбола, как: Франческо Тотти, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Санетти, Звонимир Бобан, Сержиньо, Паоло Мальдини, Лука Тони, Эрнан Креспо, Венсан Кандела, Марек Янкуловски, Алессандро Костакурта, Деметрио Альбертини, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Оддо, Марко Дельвеккио, Себастьян Фрей, Анджело Ди Ливио, Кристиан Аббьяти, Себастьяно Росси, Джузеппе Фавалли, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Ибраим Ба, Пьетро Верховод и другие.

Вся прибыль от матча, которая составила 403 тыс. лари ($ 163,1 тыс.) будет направлена на восстановление сгоревшего леса в Боржомском ущелье Грузии. Сильным пожаром в августе 2017 года было уничтожено более 100 гектаров лесного массива. Матч завершился со счётом 6:5 в пользу команды «WORLD 11».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Шевченко Деметрио Альбертини Джузеппе Фавалли Иван Кордоба Карлес Пуйоль Каха Каладзе Кристиан Аббьяти Лука Тони Марек Янкуловски Массимо Амброзини Массимо Оддо Паоло Мальдини Ривалдо Франческо Тотти Хавьер Санетти Эрнан Креспо
Новости. Бизнес
5 октября 2017, четверг
18:32 Матч звёзд мирового футбола в Тбилиси собрал $ 163 тыс.
17:41 Суд обязал Sports.ru прекратить публикацию пиратских видео по иску «Матч ТВ»
11:02 «Ювентус» презентовал хоккейную форму по случаю старта сезона в НХЛ
10:53 Инвесторов «Милана» могут заставить вернуть стране около € 200 млн
10:52 «Фейсбук» может приобрести права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги
4 октября 2017, среда
21:09 Пике и Рамос хотят запустить европейский аналог сайта The Players’ Tribune
18:36 Усманов опроверг слухи о продаже своей доли в «Арсенале» Кронке
00:28 Кронке предложил Усманову £ 525 млн за его долю в «Арсенале»
3 октября 2017, вторник
23:47 Автомобили Ravon — новый официальный спонсор сборной России по футболу
11:32 Hugo Boss – официальный партнёр «Ромы»
00:41 Лукаку возглавил рейтинг игроков, сильнее всех подорожавших с начала сезона
2 октября 2017, понедельник
22:48 Федерация футбола Италии представила новый логотип
20:13 «Локомотив-Кубань» первым из российских клубов заключил контракт с Under Armour
11:42 КНАУФ – официальный спонсор «Тосно»
1 октября 2017, воскресенье
10:26 Источник: бизнесмен Филарет Гальчев готов вложить в «Мордовию» миллиарды рублей
30 сентября 2017, суббота
09:37 «Челси» объявил о начале сотрудничества с нигерийским пивным брендом
07:52 Сушков: «Мордовия» вскоре получит серьёзного спонсора из российского бизнеса
29 сентября 2017, пятница
20:38 Подготовка и проведение ЧМ-2018 могут потребовать 21,6 млрд рублей в 2018 году
20:17 Стэн Кронке намерен приобрести 30% акций «Арсенала» у Алишера Усманова
19:56 Владелец «Милана» ищет новых инвесторов для клуба
11:56 Впервые в истории «Арсенала» годовой доход превысил отметку в £ 400 млн
11:54 Проект реконструкции стадиона «Уфы» признан лучшим в России
28 сентября 2017, четверг
17:56 «Краснодар» — «Зенит» стал самым популярным матчем без участия московских команд
12:33 Alex Fitness запустил продажу карт без тренировок
09:52 Выпущена марка, посвящённая Самаре как городу-организатору ЧМ-2018
09:19 Шесть самых богатых клубов АПЛ хотят получить увеличенную долю от ТВ-трансляций
00:50 ЦСКА заработал около $ 1 млн на продаже билетов на матч с «МЮ»
27 сентября 2017, среда
22:44 Убытки «Ромы» за сезон-2016/17 увеличились в три раза — до € 42 млн
12:39 Партнёрство с Qatar Airways приносит «Баварии» около € 7 млн в год
10:35 «СКА-Хабаровск» объявил о сотрудничестве с краевым театром драмы и комедии
26 сентября 2017, вторник
14:34 Оператор наружной рекламы стал информационным партнёром ЦСКА
11:10 «Тосно» и студенческая лига Санкт-Петербурга начали сотрудничество
25 сентября 2017, понедельник
20:11 Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ
13:19 Рыболовлев опроверг информацию об уходе из «Монако»
00:15 ПФК ЦСКА вышел на прибыль впервые с 2009 года
24 сентября 2017, воскресенье
18:30 Во Франции утверждают, что Рыболовлев может покинуть Монако
23 сентября 2017, суббота
13:36 «Сантос» представил форму, имеющую камуфляжную расцветку
22 сентября 2017, пятница
23:36 Доходы «Ювентуса» в сезоне-2016/17 составили рекордные € 562,7 млн
21 сентября 2017, четверг
19:16 «Реал» будет получать около € 70 млн в год по новому контракту с Fly Emirates
16:14 Доходы «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 составили рекордные £ 581 млн
11:35 Heineken выпустил видеоролики с участием Ван Нистелроя, Дудека и Роналдиньо
20 сентября 2017, среда
22:47 Федун: не собираюсь продавать «Спартак»
15:04 Nike и EA Sports выпустят лимитированные бутсы Hypervenom 3
15:02 Права на трансляцию шести матчей Кубка России переданы клубам
12:02 В Москве пройдет выставка образования в спортивной индустрии
Все новости RSS
Партнерский контент