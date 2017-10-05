Сборная Италии представила новую форму, в которой Буффон отпразднует юбилей

Футбольная сборная Италии в преддверии заключительных матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года представила новую форму. Игровые майки итальянской сборной сохранили традиционный синий цвет, сообщает пресс-служба национальной команды.

Впервые в новой игровой футболке в официальном матче появится только голкипер — Джанлуиджи Буффон. 39-летний вратарь в первый и последний раз выйдет на поле в игровой футболке синего цвета в домашнем матче с Македонией (6 октября). Производитель экипировки Puma специально договорился об этом с Федерацией футбола Италии в честь 20-летия выступлений Буффона в составе национальной сборной.

Полевые игроки сборной Италии впервые наденут новые футболки на гостевой матч с Албанией (9 октября).

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» сборной Италии.