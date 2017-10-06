Российский бизнесмен Авдеев стал новым владельцем московского «Торпедо»

В московском «Торпедо» произошла смена собственника. Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. Ранее концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, в рамках сделки по приобретению у группы ОНЭКСИМ девелопера ОПИН стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, некогда бывшего домашним для команды, сообщает «Коммерсантъ».

Смена владельца «Торпедо» повлечёт кадровые перестановки в руководстве клуба. Александр Тукманов, 10 лет управлявший «Торпедо», в ближайшее время покинет свой пост.



Не исключено, что новые владельцы «Торпедо» в ближайшем будущем могут официально вернуть клуб на домашнюю арену — стадион им Эдуарда Стрельцова, который ждёт реконструкция.

Ранее Роман Авдеев отмечал, что проект реконструкции территории арены предусматривает инвестиции в размере 54 млрд рублей. Что касается непосредственно стадиона, не отвечающего предъявляемым в российской Премьер-Лиги требованиям, то его вместимость планируется довести с 13 тыс. до 15 тыс. зрителей. При этом трибуны будут накрыты козырьками. Таким образом, стадион имени Эдуарда Стрельцова должен превратиться в современную арену.