Бизнесмены с Ближнего Востока могут приобрести «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» в ближайшее время могут смениться владельцы. Английский клуб хотят купить бизнесмены с Ближнего Востока, интересы которых представляет британская бизнесвумен Аманда Стэйвели, информирует интернет-издание Mirror. Она была замечена на матче 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» (1:1), который состоялся 1 октября.

Сообщается, что нынешние владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group, в случае продажи клуба планируют выручить за него не менее £ 1 млрд.