В Интернете появились эскизы новых форм сборных Германии, Аргентины и Колумбии

В Интернете появились эскизы новых форм футбольных сборных Германии, Аргентины и Колумбии от компании adidas, сообщает Todosobrecamisetas.com.

Источник отмечает, что на фотографиях изображены именно эскизы форм, которые лишь максимально приближённо моделируют вид оригинальных футболок. Отмечается, что оригинальные снимки новых форм, которые попали в руки источника, не были опубликованы с целью избежать проблем с их правообладателями.

Посмотреть фотографию новой формы сборной Германии можно в «инстаграме» Todosobrecamisetas.

Посмотреть фотографию новой формы сборной Аргентины можно в «инстаграме» Todosobrecamisetas.

Посмотреть фотографию новой формы сборной Колумбии можно в «инстаграме» Todosobrecamisetas.