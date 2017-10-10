Adidas спустя 20 лет прекратит сотрудничество с «Миланом»

Немецкий производитель спортивной одежды компания аdidas после 20-летнего сотрудничества с «Миланом» прекратит спонсировать итальянскую команду. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Партнёрство обе стороны начали в 1998 году. Текущий контракт на сумму € 19,7 млн должен был действовать до 2023 года, но в аdidas решили прекратить сотрудничество в июне 2018 года. Компания активировала пункт о расторжении договора после продажи клуба китайским инвесторам.

Официально о прекращении сотрудничества будет объявлено в декабре или январе. Это второй спонсор после Audi, который прекратил сотрудничество с «Миланом».

Ожидается, что россонери заключат договор с New Balance или Under Armor.