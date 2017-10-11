«Бавария», «Боруссия» Д, «Кёльн» и «Лейпциг» — самые популярные клубы Бундеслиги

«Бавария», дортмундская «Боруссия», «Кёльн» и «РБ Лейпциг» являются самыми популярными клубами немецкой Бундеслиги согласно опросу YouGov-FootballIndex.

В Германии был проведён опрос интересующихся футболом людей начиная с 14-летнего возраста относительно любимой команды.



На первом месте находится «Бавария» (17,9% голосов), на втором – «Боруссия» (15,1%). Третье место делят «Кёльн» и «РБ Лейпциг» (по 4,2%).

Отметим, что предыдущий сезон стал для «РБ Лейпциг» дебютным в высшем немецком дивизионе. Несмотря на это, клуб финишировал на втором месте.