«Бавария» продлила контракт с Coca-Cola

«Бавария» и Coca-Cola продолжат сотрудничество. Об этом говорится на официальном сайте мюнхенского клуба. Новый контракт рассчитан на три года. Coca-Cola остаётся официальным партнёром «Баварии». Реклама производителя напитков будет появляться на домашнем стадионе мюнхенцев «Альянц-Арене».

«Дальнейшее сотрудничество с Coca-Cola» — отличное признание нашей совместной работы. Мы гордимся тем, что продолжаем оставаться одним из сильнейших брендов в мире с Coca-Cola, и с нетерпением ждём 50-й годовщины нашего партнёрства», — сказал директор «Баварии» по маркетингу Андреас Юнг.

Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».