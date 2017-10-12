«Барселона» может переименовать «Камп Ноу»

«Барселона» может переименовать свою домашнюю арену «Камп Ноу» в рамках будущей реконструкции. Каталонский клуб планирует увеличить вместимость стадиона до 105 тыс. человек, установить новую крышу, табло и VIP-ложи.

Как сообщает Sport.es, руководство клуба надеется найти спонсора, которому будут проданы права на название стадиона, в первой половине 2018 года. Отмечается, что каталонцы уже начали переговоры с потенциальными инвесторами, а от возможной сделки рассчитывают получить порядка € 200 млн.