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«Интер» продал билетов на миланское дерби на рекордные для Италии € 4,8 млн

14 октября 2017, суббота. 23:53 Бизнес

«Интер» подтвердил, что продал все билеты на завтрашний матч восьмого тура Серии А с «Миланом». Суммарная выручка нерадзурри составила более € 4,8 млн, что является рекордом для итальянского футбола.

Предыдущее достижение также было установлено на миланском дерби: в апреле этого года «Интер» выручил от продажи билетов € 4,204 млн. Матч завершился вничью — 2:2.

Стадион «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» вмещает 82 995 человек.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Серии А «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт ФК "Интер" Сообщить об ошибке
Теги
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