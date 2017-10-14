«Интер» продал билетов на миланское дерби на рекордные для Италии € 4,8 млн

«Интер» подтвердил, что продал все билеты на завтрашний матч восьмого тура Серии А с «Миланом». Суммарная выручка нерадзурри составила более € 4,8 млн, что является рекордом для итальянского футбола.

Предыдущее достижение также было установлено на миланском дерби: в апреле этого года «Интер» выручил от продажи билетов € 4,204 млн. Матч завершился вничью — 2:2.

Стадион «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» вмещает 82 995 человек.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Серии А «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.