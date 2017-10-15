«Монпелье» сыграет с «Ниццей» в розовой форме в рамках акции по борьбе с раком

Мужская и женская команды «Монпелье» проведут ближайшие матчи в особой розовой форме. Клуб пошёл на этот шаг в рамках благотворительной акции по борьбе с раком.



Официальный магазин «Монпелье» будет продавать в октябре розовую форму, а все вырученные средства от этой акции пойдут на благотворительность.

Мужская команда «Монпелье» сыграет в этой форме матч восьмого тура французской Лиги 1 с «Ниццей». Встреча состоится сегодня,15 октября, в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон», начало запланировано на 18:00 мск.

«Звезда-2005» потерпела поражение от «Монпелье» и вылетела из женской ЛЧ