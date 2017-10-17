Ла Лига отложила переговоры о международных ТВ-правах из-за ситуации в Каталонии

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что из-за политической ситуации с Каталонией переговоры о международных телеправах на показ матчей испанского чемпионата были отложены. Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который Конституционным судом Испании был признан незаконным.

«Когда вы что-то продаёте, то должны знать, что это подходящий момент, и мы решили, что сейчас не время продавать наши телевизионные права. Мы продаём их не только в Испании и Европе, нам нужно думать об Индии, Сингапуре, Турции и других странах, поэтому мы отложили это на несколько недель. Так будет лучше в конечном счёте, потому что сейчас не лучшее время», — приводит слова Тебаса Reuters.

В высшем испанском дивизионе выступают три клуба из Каталонии — «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона».

По словам Тебаса, испанский чемпионат понесёт большие финансовые потери, если «Барселона» будет исключена из Примеры.

«Ла Лига потеряет приблизительно 20% дохода, если „Реал“ или „Барселона“ покинут чемпионат», — сказал он.

«Мы говорим о проблеме, которая может оказать огромное влияние на наше соревнование», — подчеркнул Тебас, который считает, что Каталония не отделится от Испании.