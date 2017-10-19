Фернандеш: значительную часть денег инвестирую в недвижимость в Португалии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, куда тратят деньги футболисты, которые зарабатывают очень много. Португалец отметил, что большую часть денег инвестирует в недвижимость.

«Я инвестирую большинство своих денег. Значительную часть — в недвижимость в Португалии», — поведал Фернандеш.

Португальский полузащитник играет за «Локомотив» с 2014 года, куда перешёл из «Бешикташа». По неофициальным данным, оклад 31-летнего футболиста составляет € 3,8 млн в год.

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