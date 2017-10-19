Британская бизнесвумен может купить «Ньюкасл» за £ 300 млн

Британская бизнесвумен Аманда Стейвли может купить «Ньюкасл Юнайтед», который ранее был выставлен на продажу. Об этом сообщает The Telegraph.

Нынешний владелец Майк Эшли на этой неделе опубликовал заявление, подтверждающее, что он хочет продать клуб и надеется завершить сделку до конца года. Согласно информации источника, Стейвли уже встретилась с Майком Эшли, обсудив возможную покупку. Сумма сделки может составить £ 300 млн (около € 334,1 млн), хотя ранее владелец «сорок» оценивал команду в £ 450 млн (€ 501,1 млн).

Аманда Стейвли надеется приобрести команду до Рождества, чтобы иметь возможность выделить больше средств главному тренеру Рафаэлю Бенитесу на покупку футболистов во время январского трансферного окна.