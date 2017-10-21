«Барселона» утвердила рекордный годовой бюджет в размере € 897 млн

Правление «Барселоны» на сегодняшнем собрании ассамблеи членов клуба представило рекордный годовой бюджет, который составил € 897 млн. 391 член сине-гранатовых проголосовал за утверждение этого бюджета, 68 высказались против, 49 воздержались.

Доход «Барселоны» в сезоне-2016/17 составил рекордные для клуба € 708 млн, а операционная прибыль — € 31 млн. После выплаты всех налогов чистая прибыль «Барселоны» составит € 21 млн.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что к концу его президентского мандата годовой бюджет превысит € 1 млрд, поэтому в этом году завышенные цифры не должны становиться сюрпризом.