Во Франции канал будет показывать Неймара и Пайета в ходе игры «Марсель» – «ПСЖ»

Французский телеканал Canal+ предложит своим зрителям особый вариант просмотра матча 10-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ», информирует Foot 01.



Помимо обычной трансляции в традиционном формате на отдельном канале будут делать упор на игровые действия главных звёзд команд-соперниц – Неймара и Димитри Пайета. Камеры будут следить за действиями футболистов, их передвижением и взаимодействием с другими игроками. При этом игра будет транслироваться без комментариев.

Центральный матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» состоится 22 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.