Перегудов: по стоимости строительства «ВТБ Арена парк» не вышла за стандарты

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о стоимости строительства объекта.

«По стоимости строительства мы не вышли за стандарты для такого уровня стадионов: 5 тысяч евро себестоимость одного места на футбольной арене и 10 тысяч евро — за место в универсальном спортивном комплексе. Плюс у нас ещё торгово-развлекательный центр, который тоже должны закончить весной. Всё это одна очередь строительства, поэтому весь комплекс должны закончить весной, чтобы в следующем сезоне здесь играло не только футбольное „Динамо“, но и хоккейное, и баскетбольный ЦСКА», — передаёт слова Перегудова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

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