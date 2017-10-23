Стадион «Краснодара» поборется за победу в номинации «Лучшая инновация»

Стадион «Краснодара» вошёл в список номинантов конкурса TheStadiumBusiness Design & Development Awards 2017. Домашняя арена одноимённого клуба будет бороться за победу в номинации «Лучшая инновация» за свой мультимедийный экран.

Кроме «Краснодара» на этот приз номинированы ещё две арены — «Камп Ноу» в Барселоне и стадион «Мерседес Бенц» в Атланте.

Победители будут определены путём голосования на сайте конкурса, а победители официально будут объявлены 28-29 ноября в Барселоне.