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«Рубин» планирует закупить мячи Krasava на сумму до 665 тыс. рублей

24 октября 2017, вторник. 14:26 Бизнес

«Рубин» планирует закупить официальные мячи прошедшего летом нынешнего года Кубка конфедераций Krasava от компании adidas на общую сумму до 665,14 тыс. рублей. Об этом сообщил официальный портал госзакупок.

В рамках контракта планируется выкупить 120 мячей. Таким образом, максимальная стоимость одного мяча может составить 5,54 тыс. В официальном магазине аdidas такой мяч стоит 3,69 тыс. рублей.

После 14 туров подопечные Курбана Бердыева занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги седьмую позицию.

«Рубин» — «Динамо» — 0:0. Видеообзор матча
Источник: Портал закупок Сообщить об ошибке
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ФК Рубин
Новости. Бизнес
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