«Рубин» планирует закупить мячи Krasava на сумму до 665 тыс. рублей

«Рубин» планирует закупить официальные мячи прошедшего летом нынешнего года Кубка конфедераций Krasava от компании adidas на общую сумму до 665,14 тыс. рублей. Об этом сообщил официальный портал госзакупок.



В рамках контракта планируется выкупить 120 мячей. Таким образом, максимальная стоимость одного мяча может составить 5,54 тыс. В официальном магазине аdidas такой мяч стоит 3,69 тыс. рублей.

После 14 туров подопечные Курбана Бердыева занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги седьмую позицию.