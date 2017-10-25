В ближайшее время домашний стадион «Рубина» может быть переименован в «Казань-ТАИФ-Арена». Как сообщает «Бизнес online», договор пока не подписан, но переговоры о выкупе названия находятся на финальной стадии.

Группа компаний «ТАИФ» является крупным российским холдингом, контролирующим большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.

Издание отмечает, что выкуп названия может стоить ТАИФ до 150 млн рублей в год. Среди претендентов на переименования стадиона ранее фигурировали букмекерская контора и крупная IT-компания, но руководство республики накладывало на них вето.