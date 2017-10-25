Передача стадиона «Крестовский» «Зениту» перенесена на 2018 год

Подписание концессионного соглашения по стадиону «Крестовский» («Санкт-Петербург») между администрацией Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» перенесено на 2018 год, сообщил первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев.



«В настоящее время завершается переговорный процесс с представителями футбольного клуба «Зенит» по ключевым условиям концессионного соглашения, по результатам которого будет издано постановление правительства Санкт-Петербурга «О возможности заключения концессионного соглашения...». Исходя из нормативных сроков в отношении подготовки концессионного соглашения, ориентировочный срок его подписания — январь-февраль 2018 года», — сказал Растворцев в интервью RNS.



Ранее предполагалось, что договор будет заключён до 31 октября. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявлял, что соглашение должно быть заключено до конца 2017 года.