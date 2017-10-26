«Барселона» близка к тому, чтобы переименовать свой стадион в «Camp Nou Grífols»

Руководство «Барселоны» ведёт переговоры с фармацевтической группой Grífols на предмет спонсорства стадиона каталонского клуба «Камп Ноу», сообщает Catalunya Radio.

Согласно информации источника, переговорный процесс в данный момент на достаточно продвинутой стадии, и стороны близки к соглашению. В «Барселоне» надеются объявить о соглашении в начале 2018 года. Изначально предполагается, что контракт между сторонами будет подписан на 30 лет. В течение этого периода испанский гранд получит от Grífols около € 400 млн.

После подписания соглашения домашняя арена «Барселоны» будет называться «Camp Nou Grífols».