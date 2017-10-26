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Одну из трибун домашнего стадиона «Зенита» отдадут под спонсорское название

26 октября 2017, четверг. 15:06 Бизнес

В ближайшее время «Зенит» официально объявит о соглашении с авиакомпанией «Россия» по брендированию одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург». В авиакомпании «Россия» подтвердили наличие планов по брендированию трибуны на домашнем стадионе «Зенита», отметив, что все работы будут завершены в течение нескольких месяцев.

Авиакомпания «Россия» является официальным перевозчиком «Зенита». Согласно спонсорскому контракту клубу предоставляется для перелётов брендированный самолёт.

После переезда сине-бело-голубых на новую арену «Санкт-Петербург» авиакомпанией было принято решение о брендировании одной из трибун в «Сектор R» или «Сектор Rossiya». Название сектора планируется печатать на всех билетах, которые будут продаваться на данные места. Также сектор будет особым образом помечаться на всех путеводителях по стадиону. Кроме того не исключается и размещение на внешней стороне конструкции стадиона логотипа авиакомпании.

Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Стадион «Крестовский»
Новости. Бизнес
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