Капитан сборной Ганы запустит на родине свою авиакомпанию

Капитан сборной Ганы Асамоа Гьян решил попробовать свои силы в бизнесе. Игрок купил лицензию на авиаперевозки в Гане и запустит свою авиакомпанию. Об этом сообщил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на Африканском авиасалоне. Компания начнёт работу в ближайшие месяцы.

«Я хочу призвать других ганцев, как на родине, так и за рубежом, инвестировать в быстро растущий авиационный сектор», — цитирует Аддо Ghanasoccernet.

31-летний футболист в настоящее время выступает за «Кайсериспор». Ранее он также защищал цвета «Удинезе», «Ренна», «Сандерленда», «Шанхай СИПГ», «Аль-Ахли» и других клубов.