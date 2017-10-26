Федерер возглавил бренд-рейтинг спортсменов Forbes за 2017 год

Журнал Fоrbes опубликовал традиционный бренд-рейтинг спортсменов по итогам 2017 года. Самым дорогим именем в рейтинге спортивных брендов издание назвало швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
Топ-10 Forbes выглядит так:
1. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — $ 37,2 млн.
2. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 33,4 млн.
3. Усэйн Болт (Ямайка, лёгкая атлетика) — $ 27,0 млн.
4. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — $ 21,5 млн.
5. Фил Микельсон (США, гольф) — $ 19,6 млн.
6. Тайгер Вудс (США, гольф) — $ 16,6 млн.
7. Вират Кохли (Индия, крикет) — $ 14,5 млн.
8. Рори Макилрой (Великобритания, гольф) — $ 13,6 млн.
9. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — $ 13,5 млн.
10. Стивен Карри (США, баскетбол) — $ 13,4 млн.