Американские владельцы «Ливерпуля» отказались продавать клуб за £ 1,5 млрд

Владельцы «Ливерпуля», американская компания Fenway Sports Group, отказались продать клуб инвестиционному консорциуму из Дубая за £ 1,5 млрд, сообщает The National. Покупатели предлагали £ 1,2 млрд сразу и ещё £ 300 млн в качестве различных бонусов. Тем не менее, владельцы «Ливерпуля» посчитали, что этой суммы недостаточно, особенно учитывая быстрый рост доходов с продажи телевизионных прав.



Fenway Sports Group приобрёл «Ливерпуль» осенью 2010 года за £ 300 млн. Ранее сообщалось, что американцы в случае продажи клуба планируют выручить за него не менее £ 1 млрд.