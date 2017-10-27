Трибуны стадиона «Санкт-Петербург» получили названия партнёров клуба

На матчах Российской футбольной Премьер-Лиги центральные трибуны стадиона «Санкт-Петербург» будут носить названия «1xbet трибуна А» и «Россия трибуна С».

Авиакомпания «Россия» и букмекерская контора 1xbet являются глобальными партнёрами петербургского клуба. Они получили право не только интегрировать бренд в названия трибун, но и визуализировать фирменный стиль в системе навигации арены, подтрибунных помещениях, на билетах и абонементах, а также проводить развлекательные мероприятия и промоакции для болельщиков.

«Партнёрские соглашения на названия трибун предполагают поэтапное внедрение визуальных носителей и дизайнерских решений: первые изменения коснутся билетов, абонементов и подтрибунных помещений стадиона «Санкт-Петербург», что сделает пребывание на матче более интересным и комфортным для зрителей, вовлекая их в совместные спонсорские программы клуба и его партнёров», — отмечается на официальном сайте «Зенита».

«Клиентоориентированные компании всегда стремятся выйти за рамки обыденных рекламных решений, поэтому «Зенит» своим партнёрам предлагает только самые современные и эффективные возможности футбольной индустрии. Стадион «Санкт-Петербург» открыл для нас ещё одно эффективное направление в спортивном спонсорстве. Несмотря на то что в мире давно распространена практика называть сектора арены именами крупнейших партнёров, в Европе используется не так часто и никогда прежде не встречалась в нашем футболе. Брендирование трибун помогает спонсорам клуба быть ближе к болельщикам, повышает узнаваемость компании и лояльность болельщиков с помощью их вовлечения в игру и победы «Зенита», — заявил коммерческий директор сине-бело-голубых Дмитрий Манкин.