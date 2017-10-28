В Царском Селе построят тренировочную базу для ЧМ-2018 за 374 млн рублей

Фонд капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга объявил конкурс на строительство тренировочной спортивной базы в Царском Селе.



Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 27 октября, сообщает «Фонтанка». Максимальная стоимость контракта — 374 млн рублей, срок исполнения — до 30 апреля 2018 года. Адрес объекта — улица Госпитальная, 24. На данный момент там расположен стадион «Олимпиец» 1970 года постройки.



В процессе строительства на месте «Олимпийца» должно появиться поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты. Сейчас на территории идут подготовительные работы.

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