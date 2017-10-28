Все билеты на встречу «Милана» и «Ювентуса» проданы

Итальянские болельщики выкупили все поступившие в продажу билеты на центральный матч 11-го тура Серии А, в рамках которого «Милан» примет «Ювентус» на поле стадиона «Сан-Сиро». Об этом сообщает пресс-служба россонери. Ожидается, что на трибунах соберётся свыше 78,3 тыс. любителей футбола.



Также известно, что противостояние «Милана» и «Ювентуса» у экранов телевизоров посмотрят 730 млн человек в более чем 200 странах мира.



Одна из наиболее ожидаемых игр сезона в Италии состоится 28 октября и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Ювентус».

Телеаудитория матча «Милан» – «Ювентус» составит 730 млн человек