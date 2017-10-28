Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Все билеты на встречу «Милана» и «Ювентуса» проданы

28 октября 2017, суббота. 03:18 Бизнес

Итальянские болельщики выкупили все поступившие в продажу билеты на центральный матч 11-го тура Серии А, в рамках которого «Милан» примет «Ювентус» на поле стадиона «Сан-Сиро». Об этом сообщает пресс-служба россонери. Ожидается, что на трибунах соберётся свыше 78,3 тыс. любителей футбола.

Также известно, что противостояние «Милана» и «Ювентуса» у экранов телевизоров посмотрят 730 млн человек в более чем 200 странах мира.

Одна из наиболее ожидаемых игр сезона в Италии состоится 28 октября и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Ювентус».

Телеаудитория матча «Милан» – «Ювентус» составит 730 млн человек
Источник: Официальный сайт ФК "Милан" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Ювентус
Новости. Бизнес
28 октября 2017, суббота
03:18 Все билеты на встречу «Милана» и «Ювентуса» проданы
00:36 В Царском Селе построят тренировочную базу для ЧМ-2018 за 374 млн рублей
27 октября 2017, пятница
19:00 ФИФА и Россия близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
17:22 Трибуны стадиона «Санкт-Петербург» получили названия партнёров клуба
16:12 Adidas выпустил специальную серию кроссовок в честь легендарного «Класса-92»
15:27 Телеаудитория матча «Милан» – «Ювентус» составит 730 млн человек
10:33 В Интернете появились эскизы новой формы сборных Испании и Бельгии
09:24 Президент «Шахтёра» Ахметов – первый в рейтинге 100 самых богатых украинцев
01:59 Американские владельцы «Ливерпуля» отказались продавать клуб за £ 1,5 млрд
26 октября 2017, четверг
19:54 Супербоул – самый дорогой бренд по версии Forbes, ЧМ по футболу – 4-й
19:25 «МЮ» — самый ценный бренд среди футбольных команд по версии Forbes
18:36 Матч «Спартак» — «Севилья» стал самым популярным по числу телезрителей в октябре
16:32 Федерер возглавил бренд-рейтинг спортсменов Forbes за 2017 год
15:49 Капитан сборной Ганы запустит на родине свою авиакомпанию
15:06 Одну из трибун домашнего стадиона «Зенита» отдадут под спонсорское название
13:03 В Сети появилось фото официального мяча ЧМ-2018
08:08 «Барселона» близка к тому, чтобы переименовать свой стадион в «Camp Nou Grífols»
25 октября 2017, среда
19:22 Передача стадиона «Крестовский» «Зениту» перенесена на 2018 год
14:55 «Милан» взял высокопроцентный кредит
11:32 Домашний стадион «Рубина» может быть переименован
24 октября 2017, вторник
23:01 Японская компания станет официальным поставщиком мячей Лиги Европы
16:55 Футбольные фанаты влияют на спрос на авиабилеты в Европу
14:53 «Ювентус»: чистая прибыль в сезоне-2016/17 составила € 42,6 млн
14:26 «Рубин» планирует закупить мячи Krasava на сумму до 665 тыс. рублей
11:42 «Милан» досрочно прекратил сотрудничество с adidas
23 октября 2017, понедельник
15:35 Стадион «Краснодара» поборется за победу в номинации «Лучшая инновация»
22 октября 2017, воскресенье
18:08 Перегудов: по стоимости строительства «ВТБ Арена парк» не вышла за стандарты
17:10 Во Франции канал будет показывать Неймара и Пайета в ходе игры «Марсель» – «ПСЖ»
21 октября 2017, суббота
17:54 «Барселона» утвердила рекордный годовой бюджет в размере € 897 млн
17:03 Доход «Баварии» в сезоне-2016/17 составил рекордные для клуба € 640,458 млн
20 октября 2017, пятница
18:42 Стадион «Крестовский» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
10:49 Полузащитник «Спартака» Самедов продлил контракт с adidas до 2028 года
19 октября 2017, четверг
19:47 Rado измерит скорость подачи теннисистов и болельщиков на «ВТБ Кубок Кремля»
19:02 TAG Heuer стал официальным хронометристом видеоигры Gran Turismo Sport
18:27 «Челси» и Sony Music стали партнёрами
15:47 Британская бизнесвумен может купить «Ньюкасл» за £ 300 млн
15:30 Фернандеш: значительную часть денег инвестирую в недвижимость в Португалии
18 октября 2017, среда
16:44 «ПСЖ» и Rolling Stones выпустили совместную коллекцию одежды
17 октября 2017, вторник
23:04 Ла Лига отложила переговоры о международных ТВ-правах из-за ситуации в Каталонии
11:55 Роналду — 2-й в рейтинге высокооплачиваемых знаменитостей Европы, Федерер — 5-й
16 октября 2017, понедельник
22:09 Новым главным спонсором «Марселя» стала компания Orange
20:50 «Ньюкасл» выставлен на продажу
15 октября 2017, воскресенье
13:44 «Монпелье» сыграет с «Ниццей» в розовой форме в рамках акции по борьбе с раком
14 октября 2017, суббота
23:53 «Интер» продал билеты на миланское дерби на рекордные для Италии € 4,8 млн
13 октября 2017, пятница
22:51 Новым техническим спонсором «Милана» может стать Puma
Все новости RSS
Партнерский контент