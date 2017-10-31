Суд перенёс рассмотрение иска Темпбанка к ПФК ЦСКА на € 1,17 млн на 2 ноября

Арбитражный суд Москвы перенёс рассмотрение иска Темпбанка к ПФК ЦСКА на сумму € 1,17 млн на 2 ноября.



«Объявляю перерыв в судебном заседании до 2 ноября», — приводит слова судьи RNS.



Иск был подан в августе 2017 года и предполагал требование с ЦСКА задолженности в € 1,17 млн, а также процентов по кредиту в размере 18% годовых. Сторона истца не приложила к документам требуемую сумму по процентам. Представитель ответчика в суд не явился.



5 апреля ЦБ ввёл в кредитную организацию временную администрацию, а 2 октября отозвал лицензию. По данным регулятора, Темпбанк полностью утратил собственные средства. «Модель бизнеса ПАО МАБ «Темпбанк» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заёмщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объёма проблемных «неработающих» активов», — говорилось в сообщении ЦБ. 16 ноября суд рассмотрит иск ЦБ о признании кредитного учреждения банкротом.



Ранее стало известно, что британская компания Bluecastle Limited, владеющая ПФК ЦСКА, оказалась вкладчиком Темпбанка. Банк находился под санкциями Минфина США.