ФИФА продала права центральному телевидению Китая на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022

ФИФА достигла соглашения с центральным телевидением Китая (CCTV), чтобы предоставить эксклюзивные права в Китае на показ матчей чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 года, а также все другие крупные международные соревнования до 2022 года.



CCTV является крупнейшим государственным и общественным вещателем в Китае с охватом 99 процентов населения по всей стране.



«Китай играет важную роль в глобальной стратегии развития ФИФА. Наше тесное партнёрство с CCTV, подкреплённое этим новым контрактом, сделает чемпионат мира ещё более доступным для китайской аудитории, ещё больше повысит популярность игры в стране и поддержит развитие китайского футбола», — цитирует генерального секретаря ФИФА Фатму Самура пресс-служба организации.

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