«Арсенал» увеличит вместимость стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув»

Лондонский «Арсенал» объявил, что увеличит вместимость стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Клуб начнет двухэтапный проект реконструкции, который пройдёт в течение летнего периода 2018 и 2019 годов, чтобы добавить около 780 мест.



После этого стадион будет вмещать более 60 600 зрителей, что будет соответствовать первоначальной вместимости арены.



С тех пор пропускная способность снизилась, чтобы соответствовать законодательству в области здравоохранения и безопасности, а также расширению доступа для инвалидов.

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