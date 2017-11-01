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175 лет назад 2016
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«Арсенал» увеличит вместимость стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув»

Бизнес

Лондонский «Арсенал» объявил, что увеличит вместимость стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Клуб начнет двухэтапный проект реконструкции, который пройдёт в течение летнего периода 2018 и 2019 годов, чтобы добавить около 780 мест.

После этого стадион будет вмещать более 60 600 зрителей, что будет соответствовать первоначальной вместимости арены.

С тех пор пропускная способность снизилась, чтобы соответствовать законодательству в области здравоохранения и безопасности, а также расширению доступа для инвалидов.

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Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон) Сообщить об ошибке
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