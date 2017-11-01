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175 лет назад 2016
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«Арсенал» будет продавать рождественские свитеры в благотворительных целях

Бизнес

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выпустил серию рождественских свитеров с символикой клуба. «Канониры» устроили по этому поводу командную фотосессию с участием игроков и главного тренера — Арсена Венгера, сообщает Daily Mail.

По информации издания, стоимость такого свитера составит £ 35 (€ 40), а 20% с каждого проданного предмета гардероба будут пожертвованы в международную благотворительную организацию Save the Children, которая занимается защитой прав детей по всему миру. Отмечается, что «Арсенал» намерен пожертвовать детям с этой акции порядка £ 2 млн (около € 2,3 млн).

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Daily Mail.

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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