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175 лет назад 2016
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На ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво на улицах и стадионах

Бизнес

Исполнительный директор ЧМ-2022 в Катаре Хассан Аль-Тхавади сказал, что во время турнира не будут продавать пиво на улицах и стадионах.

«Пиво не будут продавать на улицах, но в некоторых фан-зонах пиво будет в продаже. Подчеркну, только в некоторых. Пиво не будет продаваться на стадионах, хоть это и принято в Европе.

В Катаре во время ЧМ-2022 не будет проблем с алкоголем. Мы считаем, что эта тема не должна быть центральной во время турнира. Приглашаю всех познакомиться с богатой культурой Катара и арабского мира. Это замечательная возможность для футбольных болельщиков. По этой причине мы чувствуем большую ответственность», — цитирует Аль-Тхавади As.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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