На ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво на улицах и стадионах

Исполнительный директор ЧМ-2022 в Катаре Хассан Аль-Тхавади сказал, что во время турнира не будут продавать пиво на улицах и стадионах.



«Пиво не будут продавать на улицах, но в некоторых фан-зонах пиво будет в продаже. Подчеркну, только в некоторых. Пиво не будет продаваться на стадионах, хоть это и принято в Европе.



В Катаре во время ЧМ-2022 не будет проблем с алкоголем. Мы считаем, что эта тема не должна быть центральной во время турнира. Приглашаю всех познакомиться с богатой культурой Катара и арабского мира. Это замечательная возможность для футбольных болельщиков. По этой причине мы чувствуем большую ответственность», — цитирует Аль-Тхавади As.

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