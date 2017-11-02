Среди 5 самых популярных игр 1-го круга РФПЛ на ТВ — четыре с участием «Зенита»

По оценочным данным, после 15 туров российской футбольной Премьер-Лиги сезона — 2017/18 наибольшее число российских телезрителей собирали следующие трансляции.
1. «Зенит» — «Спартак» (4-й тур) — 4,3 млн чел.
2. ЦСКА — «Спартак» (6-й тур) — 3,6 млн чел.
3. ЦСКА — «Зенит» (14-й тур) — 3,4 млн чел.
4. «Зенит» — «Локомотив» (15-й тур) — 3,3 млн чел.
5. «Краснодар» — «Зенит» (11-й тур) — 3,2 млн чел.
Для сравнения, игру 3-го тура текущего группового турнира Лиги Европы «Зенит» — «Русенборг» посмотрели 2,9 млн россиян.
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