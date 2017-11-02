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175 лет назад 2016
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Среди 5 самых популярных игр 1-го круга РФПЛ на ТВ — четыре с участием «Зенита»

Бизнес

По оценочным данным, после 15 туров российской футбольной Премьер-Лиги сезона — 2017/18 наибольшее число российских телезрителей собирали следующие трансляции.

1. «Зенит» — «Спартак» (4-й тур) — 4,3 млн чел.

2. ЦСКА — «Спартак» (6-й тур) — 3,6 млн чел.

3. ЦСКА — «Зенит» (14-й тур) — 3,4 млн чел.

4. «Зенит» — «Локомотив» (15-й тур) — 3,3 млн чел.

5. «Краснодар» — «Зенит» (11-й тур) — 3,2 млн чел.

Для сравнения, игру 3-го тура текущего группового турнира Лиги Европы «Зенит» — «Русенборг» посмотрели 2,9 млн россиян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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