Каждый игрок «Тоттенхэма» получит более £ 350 тыс., если клуб выиграет ЛЧ

Стали известны бонусы, которые футболисты «Тоттенхэм Хотспур» заработают в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Как сообщает The Times, игроки лондонского клуба получат за выход из группы £ 2 млн (около € 2,27 млн) на всю команду.

Общий бонусный пул «шпор» составляет £ 7,5 млн (около € 8,52 млн), при этом размер бонусов с продвижением по турниру будет увеличиваться.

Таким образом, каждый игрок «Тоттенхэма» может заработать свыше £ 350 тыс. (около € 398 тыс.), если команде удастся одержать победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.