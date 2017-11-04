Роналду показал, как тренируется под руководством «Золотого бога»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду опубликовал видеоролик, на котором он выполняет различные упражнения под руководством необычного фитнес-инструктора.



«Я всегда стремлюсь к большему, и мы с командой стараемся добиваться максимума во всём, что мы делаем», — сказал Роналду в начале ролика.



«Наступил очень тяжёлый период в жизни Криша. Он был не в форме, неправильно питался. И нам нужно было найти „Золотого бога“», — отметил ведущий мини-шоу.



Затем «Золотой бог» стал наставлять Роналду, призывая того повторять за ним. По окончании занятия инструктор пригласил всех на сайт ROCLiveLifeLoud.com, где, по его словам, можно посмотреть другие ролики с занятиями Роналду и узнать, как он превращает португальца в величайшего спортсмена в мире.

Видеоролик можно посмотреть на канале Ronaldo — ROC Live Life Loud в YouTube.

