В Интернете появились фотографии вратарской формы сборной России

В Интернете опубликованы фотографии экипировки вратарей сборной России на домашний чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдёт на территории Российской Федерации с 14 июня по 15 июля 2018 года. Комплект выполнен техническим спонсором команды — компанией adidas.



Ранее была представлена домашняя форма полевых игроков сборной России, напоминающая экипировку футбольной команды СССР, в которой она выступала на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

Посмотреть фотографию вратарской формы можно в «твиттере» Footy Headlines‏.