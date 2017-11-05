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175 лет назад 2016
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В Интернете появились фотографии вратарской формы сборной России

Бизнес

В Интернете опубликованы фотографии экипировки вратарей сборной России на домашний чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдёт на территории Российской Федерации с 14 июня по 15 июля 2018 года. Комплект выполнен техническим спонсором команды — компанией adidas.

Ранее была представлена домашняя форма полевых игроков сборной России, напоминающая экипировку футбольной команды СССР, в которой она выступала на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

Посмотреть фотографию вратарской формы можно в «твиттере» Footy Headlines‏.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Фото ЧМ-2018
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