Исследование: у «Манчестер Сити» самый дорогой состав, «Тоттенхэм» — второй

Согласно исследованию CIES Football Observatory, «Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом из клубов «большой пятёрки».

Общая трансферная стоимость состава «Манчестер Сити» составляет € 1,196 млн, а самым дорогим игроком команды является полузащитник Кевин Де Брёйне — € 145 млн.

На втором месте расположился ещё один клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур». Стоимость состава «шпор» оценивается в € 1,173 млн, а самым дорогим игроком является нападающий Гарри Кейн — € 186 млн.



Замыкает тройку «Барселона», состав которой оценили в € 1,130 млн. Самым дорогим игроком каталонцев, по данным CIES, является нападающий Луис Суарес — € 134 млн.

Стоимость состава «Реала» оценивается в € 903 млн, а самым дорогим игроком мадридского клуба является форвард Криштиану Роналду — € 96 млн.

Ознакомиться с топ-10 можно в «твиттере» CIES Football Obs.