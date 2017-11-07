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175 лет назад 2016
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Исследование: у «Манчестер Сити» самый дорогой состав, «Тоттенхэм» — второй

Бизнес

Согласно исследованию CIES Football Observatory, «Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом из клубов «большой пятёрки».

Общая трансферная стоимость состава «Манчестер Сити» составляет € 1,196 млн, а самым дорогим игроком команды является полузащитник Кевин Де Брёйне — € 145 млн.

На втором месте расположился ещё один клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур». Стоимость состава «шпор» оценивается в € 1,173 млн, а самым дорогим игроком является нападающий Гарри Кейн — € 186 млн.

Замыкает тройку «Барселона», состав которой оценили в € 1,130 млн. Самым дорогим игроком каталонцев, по данным CIES, является нападающий Луис Суарес — € 134 млн.

Стоимость состава «Реала» оценивается в € 903 млн, а самым дорогим игроком мадридского клуба является форвард Криштиану Роналду — € 96 млн.

Ознакомиться с топ-10 можно в «твиттере» CIES Football Obs.

CIES: «Манчестер Сити» расходовал на игроков текущего состава больше «ПСЖ»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона ФК Реал Мадрид Гарри Кейн Кевин Де Брёйне Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес
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