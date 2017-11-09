Абрамович хочет, чтобы китайские инвесторы вложили £ 500 млн в стадион «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович провёл переговоры с китайскими инвесторами по поводу вложения ими £ 500 млн (около € 566 млн) в строительство нового стадиона лондонского клуба, сообщает The Sun. Совещание сторон на эту тему состоялось на прошлой неделе.

Отмечается, что бизнесмены из Восточной Азии готовы инвестировать в арену £ 500 млн, чтобы в дальнейшем иметь возможность получать часть дохода.

Новая арена будет построена на том же месте, где сейчас расположен «Стэмфорд Бридж», на котором выступает «Челси». Новый стадион позволит увеличить посещаемость клуба примерно на 50%, до 60 тыс. человек, а завершить строительство планируется в сезоне-2021/22.