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«Челси» вёл переговоры с китайской компанией только о коммерческом партнёрстве

Бизнес

Клуб английской Премьер-лиги «Челси» на прошлой неделе провёл переговоры с китайской компанией о возможности коммерческого партнёрства.

Ранее британские СМИ сообщили, что владелец «Челси» Роман Абрамович провёл переговоры с китайскими инвесторами по поводу финансирования ими реконструкции домашнего стадиона лондонского клуба «Стэмфорд Бридж», которая должна завершиться к началу сезона-2021/22.

Однако, как сообщает ESPN FC со ссылкой на источники в «Челси», лондонский клуб стремится увеличить свой коммерческий доход и в этой связи рассматривает новые партнёрские отношения. Отмечается, что Абрамович не планирует предлагать потенциальным инвесторам акции клуба.

Абрамович хочет, чтобы китайские инвесторы вложили £ 500 млн в стадион «Челси»
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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