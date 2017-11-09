«Челси» вёл переговоры с китайской компанией только о коммерческом партнёрстве

Клуб английской Премьер-лиги «Челси» на прошлой неделе провёл переговоры с китайской компанией о возможности коммерческого партнёрства.

Ранее британские СМИ сообщили, что владелец «Челси» Роман Абрамович провёл переговоры с китайскими инвесторами по поводу финансирования ими реконструкции домашнего стадиона лондонского клуба «Стэмфорд Бридж», которая должна завершиться к началу сезона-2021/22.

Однако, как сообщает ESPN FC со ссылкой на источники в «Челси», лондонский клуб стремится увеличить свой коммерческий доход и в этой связи рассматривает новые партнёрские отношения. Отмечается, что Абрамович не планирует предлагать потенциальным инвесторам акции клуба.