«Луч-Энергия» обрёл титульного спонсора, долги перед игроками будут погашены

Группа компаний «Аква-Ресурсы» стала титульным спонсором «Луча-Энергии» и уже на следующей неделе погасит все долги перед командой по зарплате. Об этом врио губернатора региона Андрей Тарасенко договорился во время двусторонней встречи с генеральным директором компании Русланом Кондратовым в пятницу, 10 ноября. Во время встречи Тарасенко и Кондратов также обсудили дальнейшую стратегию клуба.

«Сегодня утром мы уже перевели первый транш футбольному клубу “Луч-Энергия”, на следующей неделе полностью погасим задолженность по зарплате», – сообщил Руслан Кондратов.

По словам спонсора, сейчас первоочередные задачи – вернуть болельщиков на трибуны и развивать детско-юношеский футбол, чтобы приморцы гордились своей футбольной командой.



«Мы в свою очередь также будем помогать вам развивать футбол в регионе», – цитирует врио губернатора пресс-служба администрации Приморского края.

Ранее сообщалось, что «Луч-Энергия» находится в тяжёлом материальном положении. 7 ноября о приостановлении контракта соощил главный тренер «Луча-Энергии» Жовт Хорняк, тем самым выражая протест против долгов по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.