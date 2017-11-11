Футболки Швайнштайгера, Вильи, Кака и Пирло — в десятке самых продаваемых в MLS

Футболки парагвайского футболиста, полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» Мигеля Альмирона стали самыми продаваемыми в MLS за нынешний сезон. Рейтинг основан на общих розничных продажах трикотажных изделий на MLSstore.com с начала календарного года и до конца регулярного чемпионата.

Второе место занял Бастиан Швайнштайгер из «Чикаго Файр», тройку замкнул Хосеф Мартинес из «Атланта Юнайтед». Давид Вилья из «Нью-Йорк Сити» стал пятым, Себастьян Джовинко («Торонто») — седьмым, Кака («Орландо Сити») — восьмым, а Андреа Пирло из «Нью-Йорк Сити» — девятым.