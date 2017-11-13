Промес представил в социальной сети свой новый логотип

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес в социальной сети «Инстаграм» представил свой новый логотип.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Квинси Промеса.

В настоящее время 25-летний футболист находится в расположении сборной Нидерландов. Ранее голландцы в контрольной встрече обыграли на выезде сборную Шотландии (1:0), Промес вышел в стартовом составе и был заменён во втором тайме.

В текущем сезоне хавбек провёл в РФПЛ 14 матчей, забил семь мячей и сделал пять передач.