Неназванная российская компания хочет купить турецкий футбольный клуб «Каршияка». Об этом сообщает sport.ro со ссылкой на турецкие СМИ.
Примечательно, что переговоры от лица российской компании ведут известный в прошлом полузащитник «Галатасарая» и сборной Румынии Георги Хаджи, который ныне тренирует «Вииторул», и Георге Попеску, также игравший за «Галату». Последний в 2015 году вышел на свободу после того, как был признан виновным в неуплате налогов и отмывании денег и провёл за решёткой 1 год и 8 месяцев.
ФК «Каршияка» был основан в 1912 году. Команда выступает во второй лиге, где в настоящее время занимает последнее место.
Российская компания хочет купить турецкий клуб «Каршияка»
Неназванная российская компания хочет купить турецкий футбольный клуб «Каршияка». Об этом сообщает sport.ro со ссылкой на турецкие СМИ.
Источник: sport.ro Сообщить об ошибке