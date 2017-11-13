Sport Leaders Global Forum пройдёт в Санкт-Петербурге

С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт первый Sport Leaders Global Forum, посвящённый формированию рыночных трендов в спорте, разработке реальных и эффективных стратегий взаимодействия, нетворкинга и монетизации.



В Петербург приезжают первые лица клубов, лиг и спортивных федераций из разных стран, в том числе представители Олимпийского комитета России, ФИФА, Оргкомитета чемпионата мира—2018, РФПЛ, КХЛ, боевых видов спорта, киберспортивных и индивидуально-массовых состязаний – всего представлять свои проекты будут более восьми десятков спикеров почти со всех уголков мира.



Среди гостей форума ожидаются: президент ФК «Локомотив» Илья Геркус, президент Adelaide United FC и председатель австралийской ассоциации ПФК Грег Гриффин, менеджер по международным связям FC FEYENOORD Гидо Вадер, комментатор Геннадий Орлов, прославленные российские футболисты Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев и многие другие.



«Мы все прекрасно понимаем, что в российских спортивных организациях есть ярко решённые бизнес-задачи. Но эти случаи не так распространены, как хотелось бы. Беда в том, что спортивные организации не всегда умеют себя красиво упаковать, продать себя бизнесу. А в бизнесе в свою очередь существует стереотип, что вложения в спорт – это дотации. На самом деле это не так. В России признали наличие этой проблемы, и мы хотим сделать следующий шаг – найти те пути, которые помогут вырасти спорту и бизнесу в сотрудничестве друг с другом. Мы не рассказываем о теориях и не упаковываем маленькие шаги в большие коробки с пенопластом и бантами, мы говорим о том, как это реально работает на практике в нашей стране», — сказала Мария Гришко, управляющий партнёр события и успешный футбольный топ-менеджер.