Федун покинул пост председателя совета директоров ИФД «КапиталЪ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост председателя совета директоров холдинга ИФД «КапиталЪ». Это следует из ежеквартального отчёта ЛУКОЙЛа, акционером которого он является.



Федун также перестал быть председателем совета директоров ЗАО «Менеджмент Группа». Оба поста он занимал с 2012 по 2017 год.



20 июня США расширили список российских компаний и физических лиц, в отношении которых введены санкции. В перечне оказался и холдинг «ИФД КапиталЪ». Данное решение было объяснено тем, что «ИФД КапиталЪ» владеет гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & Spa в крымской Алуште.